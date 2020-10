DER AKTIONÄR stellt zwei Unternehmen vor, die im Markt für Chatbots - also intelligente Assistenzsysteme - besonders gut positioniert sind.Wer kennt das nicht? Man ruft aufgrund eines dringenden technischen Problems in der Kundenbetreuung eines Dienst- oder Produktanbieters an und muss erst mal Dutzende von Minuten, teilweise sogar Stunden in der Warteschleife hängen, eher man jemanden aus dem Servicecenter endlich zu fassen bekommt. So manch einen Kunden hat dies zur puren Verzweiflung und letztendlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...