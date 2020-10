DJ Werteunion fordert Wiedereinstieg in die Kernkraft

BERLIN (Dow Jones)--Die so genannte Werteunion hat einen Wiedereinstieg in die Kernkraft gefordert, um damit eine sichere Stromversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Eine Studie des niederländischen Wirtschaftsministeriums habe aufgezeigt, dass Strom durch Kernkraft zu gleichen Kosten wie durch Wind- und Solaranlagen erzeugt werden könne.

In der Entscheidung der niederländischen Regierung, den Bau neuer Kernkraftwerke zu bauen, sieht die Werteunion daher ein Vorbild für Deutschland und fordert die Bundesregierung auf, die Laufzeiten für Kernkraftwerke zu verlängern.

"Deutschland muss die irrationale und technikfeindliche Haltung gegenüber der Kernkraft endlich aufgeben. Die neuen Kernreaktoren unter der Bezeichnung Generation 4 haben nämlich das Potenzial, bisherige Probleme bei der Stromerzeugung durch Kernkraft zu lösen", erklärte Jörn Döring, Sprecher des AK Umwelt und Energie der Werteunion.

Er betonte, als besonders aussichtsreich würden hierbei Flüssigbrennstoffreaktoren gelten. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft werde bei ihnen kein Endlager für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle benötigt.

Auch forderte die konservative Bewegung innerhalb von CDU und CSU die intensive Erforschung sowie Entwicklung von Kernkraftwerken der 4. Generation. Die Kernkraft sei insbesondere deshalb notwendig, um eine sichere und grundlastfähige Stromversorgung sicherzustellen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 04:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.