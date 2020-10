München (ots) -Die geplanten Themen:Amerika am AbgrundVier Wochen vor der Wahl: Amerika brennt. Präsident Trump befeuertdie Auseinandersetzungen, um bei seinen Wählern zu punkten. Mitten imWahlkampf ist nun ein neues Buch erschienen: "Im Wahn - DieAmerikanische Katastrophe". Zwei führende deutsche Journalisten,Stephan Lamby und Klaus Brinkbäumer, thematisieren darin diegespaltenen USA und die Auswirkungen für die Welt. Sie sagen: Hierstirbt die Demokratie!Gregg SegalMit seiner Fotoserie "Daily Bread" ist der kalifornische FotografGregg Segal berühmt geworden - er hat auf vier Kontinenten - von LosAngeles bis Kuala Lumpur - Kinder fotografiert, umgeben von ihrerwöchentlichen Ration Essen. Segal interessieren dabei, wie bei seinenanderen Fotoprojekten, nicht nur die Bilder selbst, sondern dieHintergründe der Menschen und die Auswirkungen der Globalisierung.Digitale SeeleMit ihrem Dokumentarfilm "The Cleaners" über die grauenhafteSchattenwelt der digitalen Zensur sozialer Netzwerke sind sieinternational bekannt geworden. Jetzt haben Grimmepreisträger MoritzRiesewieck und Hans Block ein Buch geschrieben, darüber, wie wir mitHilfe von Künstlicher Intelligenz unsterblich werden könnten. Wassind das für Menschen, sie sich digital verewigen wollen und wie gehtdas. "Die digitale Seele" gibt Antworten auf die Fragen zu einemuralten Menschheitstraum - dem ewigen Leben.Wände I WallsSo heißt eine neue Ausstellung in Stuttgart (Kunstmuseum, StadtPalaisund Hauptbahnhof), bei der internationale Künstler wie Bruce Nauman,Sol Le Witt, Monica Bonvicini, Mauricio Cattelan, etliche Sprayer undviele andere sich diesem sehr speziellen Thema widmen: Einschlüsse -Ausschlüsse - Schutz - Einsperrung.Hoffnung für die WeltFridays for Future ist eine wahrhaft erstaunliche Jugendbewegung -aber es nützt wenig, nur zu demonstrieren. Zumindest ist dies dasCredo einer Reihe von jungen Menschen auf der ganzen Welt, diebeschlossen haben: wir tun etwas Praktisches, um die Welt besser zumachen. Sie verwandeln Regenwasser mit Solarenergie in Trinkwasser,sie entwickeln Elektroautos, die sich selbst laden, bauen Luftfiltermit KI oder entwickeln ein Handyspiel zum Bäumepflanzen - "ttt" überein erstaunliches gesellschaftliches Phänomen - eine weltweiteAllianz von jungen Menschen, welche die Welt auf ganzpragmatisch-praktische Weise besser machen will.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Franz Xaver Karl (BR) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4723243