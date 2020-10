Zürich (awp) - Am Ende wird nicht alles so heiss gegessen wie es gekocht wird. So hat auch die Tatsache, dass US-Präsident Donald Trump und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ihren ersten Schrecken verloren. Entsprechend gelingt es dem Schweizer Aktienmarkt, die anfänglichen Kursverluste am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...