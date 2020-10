Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 174,67 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.Am Montag habe er mit 174,58 Prozentpunkten in etwa auf dem gleichen Niveau eröffnet. Im bisherigen Wochenverlauf zeige sich der Euro-Bund-Future mit einer Range von knapp 60 Basispunkten sehr schwankungsarm. Zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiere er bei 174,82 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,54%. In der Vorwoche habe die Rendite bei -0,52% gelegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sei weiter gefallen auf -0,12%. In der Vorwoche habe die Rendite noch bei -0,075% gelegen. (Ausgabe vom 01.10.2020) (02.10.2020/alc/a/a) ...

