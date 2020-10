Köln (www.fondscheck.de) - Katharine Trimpop, Leiterin Vertrieb & Marketing Publikumsfonds sowie Nachhaltigkeitsexpertin bei der Monega KAG, erläutert, warum Impact Investing gerade jetzt unverzichtbar ist und wie Anleger profitieren.Die Corona-Krise hat unsere globalisierte Welt in den letzten Monaten schlagartig verändert, so die Experten von Monega. Vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer habe es wirtschaftlich hart getroffen. Wie hierzulande kam es in diesen Ländern zu großen Einschränkungen oder kompletten Lockdowns, so die Experten von Monega. Um so wichtiger sei es, die in diesen Regionen ansässigen Kleinstunternehmer und Unternehmen mit lebensnotwendigen Krediten weiter zu versorgen. Stillhalteabkommen zwischen Investoren und Mikrofinanzinstituten würden hierfür eine geeignete Grundlage darstellen. Durch eine enge Liquiditäts- und Risikokontrolle der MFIs sowie die gerade in Krisenzeiten hohe Zahlungsmoral der Endkreditnehmer würden Mikrofinanzinvestments eine attraktive Anlageklasse bleiben - mit großer Wirkung. ...

