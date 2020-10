Die Corona-Pandemie hat den US-Automarkt im dritten Quartal weiter belastet - Volkswagen, Audi und BMW müssen mit sinkenden Absätzen kämpfen. In den drei Monaten bis Ende September hat Volkswagen 86.446 Neuwagen verkauft, wie das Unternehmen am US-Hauptsitz in Herndon mitteilte. Damit wurde VW 7,6 Prozent weniger Fahrzeuge los als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Jahresverlauf gab es einen Verkaufsrückgang um knapp 17 Prozent. Audi brachte im dritten Quartal mit 47.893 Autos 16 Prozent weniger ...

