Stuttgart (ots) - Das Corona-Virus hat auch den Konzertkalender der SWR Big Band durcheinandergewirbelt. Anstelle von Christmas Shows im Dezember erscheint nun ein neues Album mit dem Sänger Paul Carrack. Live zu erleben ist die SWR Big Band im November und Dezember in Aalen, Stockholm, Bielefeld und DortmundChristmas Shows sollten den Weg zurück auf die Konzertbühne ebnenSeit dem Jahr 2005 verbindet die SWR Big Band mit dem 1951 im britischen Sheffield geborenen Sänger und Songwriter Paul Carrack eine enge künstlerische Zusammenarbeit. Die gemeinsamen Christmas Shows, die im Jahr 2005 ihre Premiere feierten, genießen beim Publikum längst Kultstatus. Die ursprünglich für den 11. und 12. Dezember 2020 geplanten Christmas Shows in Ingelheim bzw. Stuttgart mussten nun im Zuge der aktuellen Corona-Verordnungen verschoben werden und sollen im kommenden Jahr am 10. Dezember in Ingelheim und 21. Dezember in Stuttgart nachgeholt werden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.Neue CD der SWR Big Band mit Paul CarrackAktuelle Neuerscheinung der SWR Big Band ist das Album "Another Side of Paul Carrack" (Carrack-UK, Proper/Bertus Musikvertrieb), das am 2. Oktober 2020 auf CD und digital erschienen ist. Es beinhaltet Swing-Klassiker, markante Carrack-Songs sowie Interpretationen populärer Stücke von Ray Charles, Etta James oder Nick Lowe und wurde im Rahmen einer zweitägigen TV-Studioproduktion 2016 in den Stuttgarter SWR Studios aufgenommen. Dies ist bereits das dritte Album, das die SWR Big Band gemeinsam mit Paul Carrack produziert hat.Neue Komfortzone für Paul CarrackPaul Carrack: "Mit diesem Album habe ich mir eine neue Komfortzone erschlossen. Ausflüge in den Jazz sind für mich eher die Ausnahme und durchaus eine Herausforderung. Mit den fabelhaften Musikern der SWR Big Band wird diese Herausforderung aber zu purem Genuss."Hans-Peter Zachary (Manager der SWR Big Band): "Wir wollten es, unser Publikum wollte es und auch Paul Carrack war begeistert von der Idee, ein Album zu produzieren, das nichts mit Weihnachten zu tun hat. Herausgekommen ist ein Ganzjahres-Paket, von dem man nicht genug bekommen kann. So wie Paul Carrack mit den Songs umgeht, die Arrangements klingen, die SWR Big Band in Topform spielt, spürt man förmlich die guten Schwingungen zwischen allen Beteiligten."Nächste Live-Auftritte im November und DezemberLive vor Publikum ist die SWR Big Band wieder am 4. November beim Aalener Jazzfest, am 13. und 14. November gemeinsam mit Magnus Lindgren und John Beasley in Stockholm bzw. Bielefeld sowie am 19. Dezember mit Max Mutzke in Dortmund zu erleben.