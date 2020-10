DJ Merkel und Barnier beraten am Montag über Brexit-Verhandlungen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Montag den EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier in Berlin. Beide wollen sich über die Ergebnisse der neunten Verhandlungsrunde über ein Abkommen zum künftigen Verhältnis der Europäischen mit Großbritannien austauschen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Thema soll auch der weitere Fortgang der Verhandlungen sein.

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag erste Schritte für ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet. Grund war die Zustimmung des Unterhauses zu dem umstrittenen Binnenmarktgesetz. Der britische Premierminister Boris Johnson will mit dem Gesetz Bestimmungen zu Nordirland im gültigen Brexit-Vertrag aushebeln, was die EU-Seite als Vertragsbruch betrachtet.

