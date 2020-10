DJ MÄRKTE EUROPA/Trump-Covid-19-Infizierung erhöht Unsicherheiten

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen am Freitagmittag die Verluste noch leicht aus. Der DAX verliert 1,2 Prozent auf 12.583 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1 Prozent auf 3.164 nach unten. Belastend wirkt die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania positiv auf den Coronavirus getestet wurden. Der Erkrankung von Trump verkompliziert den US-Präsidentschaftswahlkampf noch zusätzlich. Damit nimmt die Unsicherheit der Anleger noch zu.

An der Börse wird nun gefragt, welche Auswirkung die Quarantäne des US-Präsidenten auf den Wahlkampf haben wird. Erst diese Woche fand das erste von drei TV-Duellen mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden statt. Stephen Innes von Axi geht davon aus, dass die Erwartung eines Biden-Siegs zunehmen und von 60 auf 90 Prozent steigen könnte. Trump müsse nun Kundgebungen in drei Swing-Staaten streichen. Auch die nächste TV-Debatte müsse verschoben werden. Diese ist bislang für den 15. Oktober geplant.

US-Arbeitsmarkt könnte noch Akzente setzen

Die Commerzbank glaubt dagegen, dass die Auswirkung auf die Wahl offen sei. Wenn Trump nicht ernsthaft erkranken sollte, könne ihm das sogar zum Vorteil gereichen. Sollte er dagegen starke Symptome entwickeln, müsste er seinen Wahlkampf unterbrechen und seine Gegner würden ihm noch mehr vorwerfen, dass er das Virus verharmlost habe. Auch IG Markets betont, dass Trump seit einiger Zeit in der Kritik stehe, das Coronavirus nicht ernst genommen zu haben.

An der Börse wird auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes um 14.30 Uhr gewartet. Nachdem der ADP-Bericht zur Wochenmitte und die Beschäftigungskomponente im ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes überzeugten, wird mit einer Fortsetzung des Stellenaufbaus bei gleichzeitig sinkender Arbeitslosenquote gerechnet.

US-Hilfspaket lässt weiter auf sich warten

Das an der Börse erhoffte US-Hilfspaket lässt derweil weiter auf sich warten. Sollten sich Demokraten und Republikaner trotz der momentan schwierigen politischen Situation zu einem Kompromiss zusammenfinden, dürfte das Volumen allerdings deutlich niedriger ausfallen, als zunächst angedacht. "Die große Unbekannte in den USA ist, ob wir mehr fiskalische Ausgaben bekommen oder nicht", sagt Gregory Perdon, Co-Chef Investment Officer bei der Privatbank Arbuthnot Latham.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist dünn. Am Morgen hatte Grenke, die zuletzt Ziel des Short-Sellers Fraser Perring waren, Zahlen zum Neugeschäft vorgelegt. "Das Neugeschäft bei Grenke ist zurückgekommen, aber nicht so deutlich wie erwartet", so ein Marktteilnehmer. Am Morgen hatte Grenke bekannt gegeben, dass im dritten Quartal ein Neugeschäft von 517,6 Millionen Euro erzielt wurde und damit 24,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Grenke halten sich mit Abschlägen von 0,3 Prozent besser als der Gesamtmarkt.

Bayer-Gewinnwarnung wirkt weiter nach

Bayer werden nach der jüngsten Gewinnwarnung weiter verkauft und verlieren 5 Prozent. Auch Morphosys tendieren weiter zur Schwäche und geben 5,8 Prozent nach. Von der Nachrichtenseite kam am Mittwochabend die Meldung, dass CFO Jens Holstein das Unternehmen zum Ende des Jahres verlässt. Dazu hieß es in einer Studie von Goldman Sachs, dass der Rücktritt überraschend käme, während sich das Unternehmen aktuell in einem Umbruch befinde.

Indes bleibt die Situation in dem wichtigen Absatzmarkt USA für die deutschen Automobilhersteller herausfordernd. Ein Blick auf die US-Absatzzahlen zeigt, dass vor allem die Modelle von BMW im abgelaufenen dritten Quartal mit einem Minus von 16,2 Prozent von den US-Konsumenten weniger nachgefragt wurden. Das Minus bei Volkswagen of America fiel mit 7,6 Prozent deutlich geringer aus, wobei das Minus bei Audi auf dem Niveau von BMW lag. BMW geben um 0,5 Prozent nach, VW notieren 1,7 Prozent im Minus.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.158,18 -1,12 -35,91 -15,67 Stoxx-50 2.879,07 -0,82 -23,69 -15,40 DAX 12.582,76 -1,16 -148,01 -5,03 MDAX 27.000,44 -1,27 -347,83 -4,64 TecDAX 3.072,71 -1,33 -41,43 1,92 SDAX 12.447,91 -0,73 -92,03 -0,51 FTSE 5.817,23 -1,06 -62,22 -22,05 CAC 4.775,21 -1,01 -48,83 -20,12 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,55 -0,01 -0,79 US-Zehnjahresrendite 0,66 -0,02 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:23 Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1717 -0,25% 1,1726 1,1749 +4,5% EUR/JPY 123,17 -0,65% 123,20 123,96 +1,0% EUR/CHF 1,0790 -0,00% 1,0777 1,0803 -0,6% EUR/GBP 0,9070 -0,50% 0,9112 0,9075 +7,2% USD/JPY 105,14 -0,39% 105,07 105,51 -3,4% GBP/USD 1,2918 +0,27% 1,2868 1,2946 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,7642 +0,21% 6,7729 6,7356 -2,9% Bitcoin BTC/USD 10.446,76 -1,33% 10.463,26 10.825,01 +44,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,92 38,72 -4,6% -1,80 -35,1% Brent/ICE 39,27 40,93 -4,1% -1,66 -35,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,38 1.906,15 +0,0% +0,23 +25,6% Silber (Spot) 23,79 23,93 -0,6% -0,13 +33,3% Platin (Spot) 886,70 900,50 -1,5% -13,80 -8,1% Kupfer-Future 2,88 2,86 +0,4% +0,01 +1,8% ===

