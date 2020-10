29x Oktober hat es bisher in der ATX-Geschichte gegeben und man will es kaum glauben: Die durchschnittliche Performance über alle 29 Jahre liegt bei -0,01 Prozent. Der Oktober rangiert damit auf Nr. 7 der 12 Monate. In der Oktober-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel ist (wie auch im September) Frequentis vorne, allerdings erst mit einem Eintrag: Im Oktober 2019 hatte Frequentis 8,25 Prozent Plus gemacht. im ATX ist die Österreichische Post vorne, in 14 Jahren gab es im Schnitt 2,89 Prozent Oktober-Plus. Im ATX-Five wiederum ist OMV ein historisch guter Oktober-Pick: +2,24 Prozent im Schnitt von 20 Jahren. OMV nur 20 Jahre an der Börse? Nein, aber für diese Einzelaktien-Bewertungen werden alle aktuellen Titel seit IPO, aber bis maximal ins Jahr 2000 ...

