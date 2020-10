94.176 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,36 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.00% vs. last gabb, -22,31% ytd, +26,7% seit Start 2013, ist nun seit 14 Tagen während des startup300-Themas nicht handelbar und unverändert. Die Kollegen vom Börsianer sind gestern indes mit einer Hammer-Story zur Addiko Bank gekommen (bezogen auf: https://bit.ly/3jjpPss ). Wir sind mit dem Real Money Depot long, nachdem das Involvement von Alexander Proschofsky bekannt wurde. Addiko Bank ( Akt. Indikation: 7,32 /7,37, -1,80%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN ...

