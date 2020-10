DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt auf minus 0,3 Prozent

Der Rückgang der Verbraucherpreise im Euroraum hat sich im September etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 0,3 (August: 0,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und eine unveränderte Jahresrate von Minus 0,2 Prozent prognostiziert. Unter Herausnahme der Energie- und Nahrungsmittelpreise stiegen die Verbraucherpreise auf Monats- um 0,2 Prozent um ebenfalls 0,2 (0,4) Prozent auf Jahressicht. Volkswirte hatten Raten von je plus 0,4 Prozent vorausgesagt.

Merkel und Barnier beraten am Montag über Brexit-Verhandlungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Montag den EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier in Berlin. Beide wollen sich über die Ergebnisse der neunten Verhandlungsrunde über ein Abkommen zum künftigen Verhältnis der Europäischen mit Großbritannien austauschen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Thema soll auch der weitere Fortgang der Verhandlungen sein.

Deutsche Behörden genehmigen Tests mit drittem potenziellem Corona-Impfstoff

Die deutschen Behörden haben die klinische Prüfung eines dritten potenziellen Corona-Impfstoffs genehmigt. Wie das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Freitag im hessischen Langen mitteilte, handelt es sich um einen vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) mit der Firma IDT Biologika entwickelten Vektorimpfstoff.

BdB: Banken müssen zentrale Rolle bei digitalem Euro spielen

Deutschlands Privatbanken fordern eine zentrale Rolle der Banken bei der möglichen Emission eines digitalen Euro. "Die jetzt folgende Diskussion muss sicherstellen, dass Banken eine zentrale Rolle bei der Ausgabe eines digitalen Euros haben", heißt es in einer Stellungnahme von Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB.

Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr kommende Woche auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für kommende Woche zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf - allerdings diesmal nicht bundesweit, sondern nur in drei Bundesländern. Zu Arbeitsniederlegungen werde es am Dienstag in Hessen und am Mittwoch in Bremen und Niedersachsen kommen, teilte Verdi am Freitag mit.

Von der Leyen hält Videokonferenz mit britischem Premier Johnson

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen berät am Samstag per Videokonferenz mit Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Von der Leyens Sprecher kündigte das virtuelle Treffen am Freitag auf Twitter an. In den Gesprächen wird es demnach darum gehen, "eine Bilanz der Verhandlungen" über die künftige Beziehung der EU mit Großbritannien sowie ein Handelsabkommen zu ziehen.

DIHK hofft bei Brexit-Gesprächen auf "Schmalspurabkommen"

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union setzt die deutsche Wirtschaft auf einen dritten Weg, um einen harten Brexit zu vermeiden. "Wir können eigentlich nur hoffen, dass es am Ende doch mindestens noch eine Art Schmalspur-Abkommen gibt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, im Deutschlandfunk.

EU-Gipfel zu China am 16. November in Berlin

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am 16. November über die Beziehungen mit China beraten. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft werde das Gipfeltreffen in Berlin organisieren, sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag. Vertreter der Regierung in Peking werden demnach nicht daran teilnehmen.

Finanzministerium: Bafin untersagt Beschäftigten Finanzgeschäfte

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat bestätigt, dass die Finanzaufsicht Bafin ihren Beschäftigten schon im Vorgriff auf eine von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geplante Gesetzesverschärfung wegen des Wirecard-Skandals Finanzgeschäfte verboten hat. Auch für seine eigenen Beschäftigten arbeitet das Ministerium an neuen Regeln.

Regierung schützt Altersvermögen Selbstständiger bei Hartz IV besser

Die Bundesregierung will den Zugang von Selbstständigen zu Hartz IV verbessern und zur Altersvorsorge bestimmte Vermögen stärker schonen. Dazu werde eine entsprechende Weisung der Bundesagentur für Arbeit an die Jobcenter in Abstimmung mit dem Bundesarbeitsministerium angepasst, erklärte ein Sprecher des Ressorts und bestätigte einen entsprechenden Spiegel-Bericht.

Werteunion fordert Wiedereinstieg in die Kernkraft

Die so genannte Werteunion hat einen Wiedereinstieg in die Kernkraft gefordert, um damit eine sichere Stromversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Eine Studie des niederländischen Wirtschaftsministeriums habe aufgezeigt, dass Strom durch Kernkraft zu gleichen Kosten wie durch Wind- und Solaranlagen erzeugt werden könne.

Bundesarbeitsagentur bereitet sich auf Insolvenzwelle vor

Die Bundesarbeitsagentur (BA) stellt sich angesichts der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht bereits auf eine große Pleitewelle ein. Das Haus bereite sich "auf den Ernstfall vor", sagte BA-Chef Detlef Scheele der Bild-Zeitung. "Wir qualifizieren gerade 250 Mitarbeiter zusätzlich, für den Fall, dass es zu einer größeren Pleitewelle käme."

Griechenland zufrieden mit EU-Beschlüssen zur Türkei

Griechenland hat die EU-Beschlüsse zur Türkei begrüßt. "Wir sind vollkommen zufrieden mit den Gipfelerklärungen", sagte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Freitag zum Auftakt des zweiten Gipfeltages in Brüssel. "Die EU hat gestern eine klare Botschaft der Einheit, Solidarität und Entschlossenheit gesendet."

Türkei weist Drohung der EU im Gasstreit zurück

Die Türkei hat die Sanktionsdrohung der EU im Streit um die Gasvorkommen im Mittelmeer zurückgewiesen. "Die Sprache der Sanktionen zu verwenden ist nicht konstruktiv", erklärte das türkische Außenministerium am Freitag. Die EU müsse begreifen, dass sie auf diese Weise nichts erreichen werde.

Eriwan: Angriff von Aserbaidschan auf Hauptstadt von Berg-Karabach

Die Hauptstadt von Berg-Karabach ist nach armenischen Angaben am Freitag von Aserbaidschans Streitkräften angegriffen worden. Bei den Angriffen auf Stepanakert seien mehrere Menschen verletzt worden, erklärte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Eriwan auf seiner Facebook-Seite. "Es gibt viele Verletzte in der Zivilbevölkerung, und die zivile Infrastruktur wurde beschädigt", erklärte Arzrun Owanissjan weiter.

Armenien in Berg-Karabach-Konflikt zu Waffenstillstandsgesprächen bereit

Sechs Tage nach Beginn heftiger Kämpfe um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach hat sich Armenien zu Waffenstillstands-Verhandlungen mit Aserbaidschan bereit erklärt. Armenien stehe "bereit" für Gespräche innerhalb der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OSZE), teilte das Außenministerium in Eriwan am Freitag mit.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 07:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.