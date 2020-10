Die Windkraft an Land hat es in Polen nicht leicht. Davon profitiert vor allem die Solarenergie. Bei den diesjährigen Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien könnte erstmals die Photovoltaik als Sieger hervorgehen.Im Mai gab die polnische Regulierungsbehörde (Urzad Regulacji Energetyki, URE) bekannt, dass die diesjährigen Ausschreibungsrunden für erneuerbare Energien im vierten Quartal stattfinden werden. Im September wurden vom Klimaministerium die genauen Abläufe des diesjährigen Verfahrens beschlossen. So soll am 3. November die erste von insgesamt acht Ausschreibungsrunden beginnen. ...

