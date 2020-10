DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

=== M O N T A G, 5. Oktober 2020 08:30 GB/Schatzkanzler Sunak, Rede bei der Jahreskonferenz der Conservative Party, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit EU-Brexit- Unterhändler Barnier, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm 11:30 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 12:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Weltbank-Präsident Malpass, Rede (virtuell) zu "The Pandemic Response: Building a Resilient and Inclusive Recovery" mit einer Einführung durch Bundesbank-Präsident Weidmann 14:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Deutschen Industrie (bis 6.10.), u.a. mit BDI-Präsident Kempf und EU-Kommissionsvizin Vestager (15:40), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (16:10) sowie Lufthansa-Chef Spohr (18:15), Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe; gg 18:30 PK *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht September zu APP-Kaufprogramm und Bericht für August und September zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** - DE/Pkw-Neuzulassungen September - Börsenfeiertag China D I E N S T A G, 6. Oktober 2020 *** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Auftragseingang August 08:30 EU/informelle Videokonferenz der Energieminister; 13:00 PK von EU-Energiekommissarin Simson und Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 10:00 EU/Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister; 14:00 PK 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV 10:30 DE/Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM), PK (online) zur Vorstellung der Telekommunikations-Marktstudie 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Verfassungsschutz- Präsident Haldenwang und BKA-Präsident Münch, PK zur Vorstellung des Lageberichts zum Extremismus, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), Auftakt-PK mit IWF-Chefin Georgieva *** 14:30 US/Handelsbilanz August *** 15:00 LU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Online- Diskussion des Bridge Forum Dialogue, u.a. auch mit EU-Kommissar Dombrovskis und Eurogruppen-Chef Donohoe 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Empfang der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja, Berlin *** 16:40 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Webcast) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) *** 17:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede (online) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Gipfeltreffen EU-Ukraine, Brüssel - FR/OECD, Internationaler Migrationsausblick - Börsenfeiertag China M I T T W O C H, 7. Oktober 2020 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 2Q, Mannheim *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August *** 09:00 CH/Währungsreserven September 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung; ab 10:30 Kabinettsausschuss für Digitalisierung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 70-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie, Stockholm *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 10-monatigen PELTRO 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. September - Börsenfeiertag China D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2020 *** 03:00 US/TV-Debatte zwischen den Vize-Präsidentschaftskandidaten Pence und Harris 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate, Vernier 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q, Wien *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz August *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Statement, Bristol 10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September 12:15 LU/EZB-Direktor Mersch, Rede (online) beim Luxembourg Center for Contemporary and Digital History *** 13:00 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur, Stockholm *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. September 14:00 DE/VDMA-Präsident Welcker, Online-PG zum Ende seiner Amtszeit 14:00 AT/Opec, Veröffentlichung des World Oil Outlook 2020 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (per Video) bei der Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) F R E I T A G, 9. Oktober 2020 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin September *** 08:00 GB/BIP August *** 08:00 GB/Industrieproduktion August *** 08:00 GB/Handelsbilanz August *** 08:45 FR/Industrieproduktion August 10:00 DE/VDMA, Mitgliederversammlung (per Webstream) mit Wahl eines neuen Verbandspräsidenten/in *** 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin - AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 3Q, St. Leonards - EU/Ratingüberprüfungen für Polen (S&P), Albanien (Moody's), Bulgarien (Moody's), Lettland (Fitch) - Börsenfeiertag Südkorea S O N N T A G, 11. Oktober 2020 - LT/Parlamentswahlen in Litauen (1. Runde) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.