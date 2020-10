DJ Merkel: Verhandlungen mit London entscheiden sich in nächsten Tagen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die britischen Änderungen am Brexit-Abkommen als "bitter" bezeichnet, hält aber weiterhin eine Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union für möglich. Es sei bekannt, dass die EU "sehr viel dafür tun" wolle, dass man sich auf ein Handelsabkommen und Regeln über die zukünftigen Beziehungen verständigt.

"Wir haben jetzt einen gewissen Rückschlag erlebt in Form des Bruchs der Abmachungen, die wir im Blick auf Nordirland getroffen hatten. Das ist bitter, muss ich ganz einfach sagen", so Merkel auf einer Pressekonferenz zum EU-Gipfel in Brüssel.

"Gleichzeitig kommen die anderen Verhandlungen jetzt in eine entscheidende Phase und es wird sich jetzt in den nächsten Tagen herausstellen, ob wir da vorankommen oder nicht."

Die EU werde "konstruktiv" an die Verhandlungen herangehen. Dabei komme es darauf an, was Großbritannien möchte. Die EU werde dann darauf reagieren.

"So lange verhandelt wird, bin ich optimistisch. Aber ich kann auch keinen Durchbruch selbstverständlich verkünden. Das wird sich entscheiden in den nächsten Tagen", erklärte Merkel.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will am Samstag mit dem britischen Premierminister Boris Johnson über die künftige Beziehung der EU mit Großbritannien sowie ein Handelsabkommen sprechen. Johnson will die Verhandlungen bis Mitte Oktober zu Ende bringen.

Das Fischereiabkommen zwischen Großbritannien und Norwegen nannte Merkel ein Indiz dafür, dass London auf einem konstruktiven Pfad sei. Es sei ein Zeichen dafür, dass man Einigungen finden könne.

Ohne Einigung auf ein Handelsabkommen droht zu Jahresbeginn ein harter Brexit mit Zöllen, umfangreichen Handelshemmnissen und rechtlichen Unsicherheiten im wichtigen Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich.

