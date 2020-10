DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 3. Oktober, und Montag, 5. Oktober

=== S A M S T A G, 3. Oktober 2020 09:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, Potsdam *** - EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Videokonferenz mit dem britischen Premier Johnson M O N T A G, 5. Oktober 2020 08:30 GB/Schatzkanzler Sunak, Rede bei der Jahreskonferenz der Conservative Party, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 46,9 zuvor: 47,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 51,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 52,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 51,9 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit EU-Brexit- Unterhändler Barnier, Berlin 10:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), PK zur Wärmewende, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 10:30 DE/TÜV-Verbandspräsident Stenkamp und BSI-Präsident Schönbohm, PK zu Studie zur Nutzung, Sicherheit und Regulierung von Künstlicher Intelligenz in der deutschen Wirtschaft, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 58,8 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August Eurozone PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 11:30 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm 12:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) 13:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Doorstep anlässlich der Konferenz zu Wasserstoff, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Weltbank-Präsident Malpass, Rede (virtuell) zu "The Pandemic Response: Building a Resilient and Inclusive Recovery" mit einer Einführung durch Bundesbank- Präsident Weidmann 14:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Deutschen Industrie (bis 6.10.), u.a. mit BDI-Präsident Kempf und EU-Kommissionsvizin Vestager (15:40), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (16:10) sowie Lufthansa-Chef Spohr (18:15), Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe; gg 18:30 PK *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht September zu APP-Kaufprogramm und Bericht für August und September zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 56,9 Punkte *** - DE/Pkw-Neuzulassungen September - Börsenfeiertag China ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.