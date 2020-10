Der positive Corona-Test von Donald Trump und seiner Ehefrau Melania sorgt für Verluste an den Börsen. Der Dow Future liegt mit rund 360 Punkten im negativen Bereich. Der DAX fiel unter die Marke von 12.600 Punkten. Im heutigen Tagesverlauf stehen die Arbeitsmarktzahlen aus den USA zur Veröffentlichung an. Experten erwarten einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 8,4% auf 8,2%. Bye, Bye Bayer Auch nach dem gestrigen Einbruch der Bayer-Aktie geht es heute nochmals um über 5% auf 44,46 Euro in den ...

