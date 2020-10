ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Zahl der täglichen Corona-Infizierungen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf einen Höchststand gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Abu Dhabi meldete am Freitag 1181 neue Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang registrierten Corona-Infizierungen auf mehr als 96 000. Die Emirate haben zudem 424 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet.

Die Zahl der täglichen Corona-Infizierungen war in dem Golfstaat nach einem Höchststand im Mai bis Anfang August auf unter 200 gesunken und danach wieder gestiegen. Die VAE haben zugleich weltweit eine der höchsten Testraten. Das Land mit fast zehn Millionen Einwohnern kommt bislang auf etwa ebenso viele Tests.

Die VAE haben auch einen Corona-Impfstoff zur eingeschränkten Notfallverwendung freigegeben. Der Golfstaat macht seit Mitte Juli klinische Versuche der Phase III für einen Impfstoff des chinesischen Pharmaunternehmens Sinophar./jku/DP/eas