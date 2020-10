++ Tesla lieferte 139.300 Fahrzeuge im 3. Quartal 2020 ++ Lagerbestand weiter rückläufig, Liefereffizienz verbessert ++ Aktien notieren vorbörslich tiefer ++ Tesla gab heute vor Beginn der Sitzung an der Wall Street die vierteljährlichen Auslieferungszahlen bekannt. Der US-Elektrofahrzeughersteller lieferte in diesem Quartal 139.300 Fahrzeuge aus, was leicht über der Prognose von 137.000 ...

