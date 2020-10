Nachdem Zapier und IFTTT kostenpflichtig geworden sind, hat Entwickler Owen Young kurzerhand eine Alternative entwickelt. Die heißt Actionsflow, kostet nichts und setzt auf GitHub Actions. Actionsflow ist ein Dienst, der auf dem Prinzip der Web-Verarbeiter IFTTT und Zapier beruht, also nach Triggern Ausschau hält und sie dann in Aktionen umsetzt. Das kann eine Menge Arbeit ersparen und erlaubt automatisierte Abläufe auch da, wo die Dienste, die zusammenarbeiten sollen, keine native Schnittstelle für die Zusammenarbeit anbieten. So könnten etwa RSS-Feeds automatisch vertwittert ...

