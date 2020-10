Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SeniVita Social Estate AG (SSE AG), Entwickler und Betreiber von modernen Senioreneinrichtungen in Süddeutschland, hat den Verkauf von insgesamt 75 Wohnungen an den nordbayerischen Standorten Königsberg und Weidenberg an einen institutionellen Investor vereinbart, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...