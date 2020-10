Wien (www.fondscheck.de) - Europäische Investoren haben im August weiter Fonds gekauft, allerdings in geringerem Umfang als im Juli, so die Experten von "FONDS professionell".Unterm Strich seien 43 Milliarden Euro in die Portfolios geflossen - ohne Geldmarktfonds -, nach 62 Milliarden im Vormonat. Das gehe aus einer Auswertung von Morningstar hervor. Die Fondsanalysten würden dabei feststellen, dass Renditesucher immer häufiger zu passiven Produkten greifen würden. Deren Mittelwachstum sei dynamischer als das ihrer aktiven Pendants, wie Morningstar-Chefredakteur Ali Masarwah schreibe. ...

