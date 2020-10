Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem für Donald Trump positiv ausgefallenen Corona-Testergebnis erhöhte sich zumindest kurzfristig die Nervosität an den Finanzmärkten, so die Deutsche Börse AG."Sichere Anlagen sind jetzt gefragt", beschreibe Arthur Brunner von der ICF Bank die allgemeine Lage am Morgen. Trump gehöre altersbedingt zu einer Gruppe mit hohem Risiko. Deshalb stehe die Frage im Raum, ob lediglich ein positiver Test oder gar eine Infektion vorliege. Anleger würden sich vermutlich auch für das Corona-Ausmaß im direkten Umfeld des US-Präsidenten wenige Wochen vor den Wahlen interessieren. ...

