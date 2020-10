Im August letzten Jahres markierte die McDonald's-Aktie nach einer mehrjährigen Rallyephase bei 221,93 US-Dollar ihr vorläufiges Rekordhoch und setzte zunächst in den Bereich von 190,00 US-Dollar zurück. Zu Beginn dieses Jahres nahm das Papier erneut Anlauf auf seine Vorgängerhochs, musste sich aber dem Corona-Crash kurzzeitig mit einem Verlaufstief bei 124,23 US-Dollar geschlagen geben. In den letzten Monaten konnte die Aktie jedoch wieder sichtlich zulegen und bei 126,72 US-Dollar Mitte September ein neues Rekordhoch markieren. Weiter ging es jedoch nicht, seitdem herrscht eine Konsolidierung in einer groben Seitwärtsbewegung entlang der 2019'er Hochs. Dennoch gibt es bislang keinerlei Anzeichen ...

