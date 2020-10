Die Fabrikbestellungen in den USA nahmen im August weniger stark zu als erwartet - US Dollar Index bleibt im täglichen Konsolidierungskanal unter 94,00 - Die Auftragseingänge für Industriegüter, Factory Orders, in den USA stiegen im August um 3,2 Milliarden Dollar oder 0,7% auf 470,1 Milliarden Dollar, wie die am Freitag vom US Census Bureau veröffentlichten ...

