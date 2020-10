Nach 211 Tagen ging am 1. Oktober Zeit ohne Handball-Bundesliga zu Ende. Die - nach eigenen Angaben - stärkste Liga der Welt (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Liqui Moly Handball-Bundesliga) öffnet wieder ihre Tore. Am vergangenen Samstag sahen ein wenig mehr als 2.600 Fans im Düsseldorfer ISS Dome das Supercup-Endspiel zwischen Meister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...