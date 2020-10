Im September wertete der chinesische Yuan von 6,8646 auf 6,7898 auf. Dies war der vierte Monat in Folge, in dem er an Wert gewann. Die Fortschritte Chinas bei der Erholung und die Risikobereitschaft des Marktes werden den USD/CNY in die Höhe treiben, der sich nach Ansicht der Ökonomen der MUFG Bank kurzfristig zwischen 6,70 und 6,90 bewegen dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...