In seinem Kommentar zur jüngsten Brexit-Verhandlungsrunde sagte der britische Chefunterhändler David Frost, dass die Gespräche konstruktiv und in gutem Geist geführt worden seien. "Obwohl in vielen Bereichen unserer Gespräche Differenzen bestehen bleiben, sind die Umrisse einer Vereinbarung sichtbar", fügte Frost hinzu, wie von Reuters berichtet. Zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...