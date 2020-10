Unterföhring (ots) -Welch ein Fest! Bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises freuensich gleich zwei SAT.1-Künstler über die begehrten Trophäen. MartinaHill erhält den Comedypreis für "Die Martina Hill Show" in derKategorie "Beste Sketch Comedy". Luke Mockridge gewinnt denComedypreis in der Kategorie "Beste Moderation". SAT.1 hüpft imQuadrat und sagt: Herzlichen Glückwunsch!Der Deutsche Comedypreis wurde am Abend des 2. Oktober 2020 in denBRAINPOOLStudios in Köln verliehen.Pressekontakt:Tina LandCommunication & PRShow & Comedyphone:+49 (0) 89 95 07 - 1192email:tina.land@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone:+49 (0) 89 95 07 - 1173email:susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4723825