Unterföhring (ots) -Jubel, Trubel, Heiterkeit! Der Deutsche Comedypreis brachte nicht nurdie Zuschauer zum Lachen, sondern auch SAT.1 zum Strahlen. DiePreisverleihung am Freitagabend erreicht sehr gute 9,9 Prozent der14- bis 49-jährigen Zuschauer.In insgesamt elf Kategorien wurden die Comedypreise an die Besten derComedy-Szene zum ersten Mal in SAT.1 verliehen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 03.10.2020 (vorläufig gewichtet: 02.10.2020)Pressekontakt:Tina LandCommunication & PRShow & Comedyphone:+49 (0) 89 95 07 - 1192email:tina.land@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone:+49 (0) 89 95 07 - 1173email:susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4723896