03.10.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Das Investoreninteresse wendet sich weiterhin vor allem dem Thema COVID-19 zu bzw. den Wirtschaftsdaten, die die Auswirkungen der Pandemie in Zahlen kleiden. Die meisten internationalen Indizes zeigten sich nach den Verlusten der Vorwoche trotz der steigenden Infektionszahlen leicht erholt, der ATX hingegen verbuchte auch in dieser Woche Kursrückgänge, und zwar in Höhe von 0,6%. Ausschlaggebend dafür war unter anderem die Zusammensetzung des österreichischen ...

