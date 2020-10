Gold, Platin, EUR/USD und die Märkte abseits von Aktien

Gold

Nachdem der Goldpreis im August auf einen Rekordstand bei 2.075 US-Dollar je Feinunze kletterte, legten die Notierungen den Rückwärtsgang ein und setzten bis Ende September zeitweise in den Bereich der 1.900er-Marke zurück. Der Grund für die aktuelle Schwäche dürfte dabei eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, der aktuellen Stärke des US-Dollar und der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft sein. Doch sowohl die Charttechnik als auch fundamentale Gründe sprechen eher dafür, dass es für den Goldpreis schon bald wieder weiter nach oben gehen wird. Trotz der aktuellen Konsolidierung notiert der Goldkurs noch immer in deutlichem Abstand über der 200-Tage-Linie (1.728 US-Dollar) und damit im langfristigen Aufwärtstrend.

Gold-Chart: Börse Stuttgart

Fundamental gesehen ist eine rasche Erholung der Weltwirtschaft äußerst fraglich. So sind die Corona-Infektionszahlen in mehreren europäischen Ländern zuletzt wieder sprunghaft angestiegen. Die Sorgen vor einer zweiten Pandemiewelle mit entsprechenden Lockdown-Maßnahmen sind also nicht unbegründet, zumal der Herbst und damit die Erkältungssaison gerade erst begonnen hat. Kommt es zu neuen Lockdowns, dürfte eine neue Pleitewelle in den am stärksten betroffenen Branchen kaum abzuwenden sein. Dementsprechend sind im Herbst und Winter neue fiskal- und geldpolitische Maßnahmen sehr wahrscheinlich, durch welche die weltweiten Geldmengen weiter ansteigen dürften. Dieses Negativszenario würde die Attraktivität der Krisenwährung Gold wieder deutlich steigern.

