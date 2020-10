Die Wasserstoffaktien sind wohl "in" - Erholungstendenzen bei allen Aktien aus dem Sektor diese Woche. NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) versuchte diee Woche eine Trendwende einzuleiten durch eine Personalie und einen Überblick des Status Quo und der Markt stabilisierte sich zumindest wieder gut über 20,00 USD, gleiche Erholungstendenzen bei NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ), die diese Woche aber mit ihrer geplanten Kapitalerhöhung scheiterten. Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) nähert sich seinem Allzeithoch - es fehlten am Freitag nur wenige Cents - und wird dabei von Analystenstimmen gestützt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...