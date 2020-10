Wer möchte nicht gern eine Milliarde in wenigen Minuten verdienen? Zugegeben, in der Finanzbranche hört man häufiger mal davon, dass ein Hedgefonds eine Milliarde mit seinen Investmentaktivitäten eingestrichen hat. Meistens bezieht sich dieser Ertrag aber auf einen längeren Zeitraum wie zum Beispiel einen Monat, ein Quartal oder ein ganzes Jahr. Am Ende ist auch entscheidend, wie groß der Kapitaleinsatz gewesen ist. Denn wer mit einem 10-Milliarden-Investment eine Milliarde erwirtschaftet, der hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...