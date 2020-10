Innsbruck (ots) - Seit kurzem übertragen zwischen Melk und Krems an der Donau sechs Panoramakameras von feratel Live Bewegtbilder in die ganze Welt



Die Standorte befinden sich in Dürnstein, Rossatz, Langenlois, Krems, Furth bei Göttweig sowie Emmersdorf.



"Für das Programm unseres lokalen Fernsehsenders \u201aWachauer Fernsehen\u2018 suchen wir immer nach attraktiven Erweiterungen. Panoramavideos von feratel bieten hierzu vielfältige Möglichkeiten, sowohl im Internet als auch im lokalen Kabel-TV", sagt der Initiator des Projektes Wolfgang Wachsmann, Geschäftsführer Wachsmann Verlags-GmbH. Neben der technischen Zubringung an lokale Fernsehstationen, aber auch an nationale und internationale TV-Stationen mit großer Reichweite, umfasst die Platzierung der Panoramavideos von feratel mehr als 300 relevante Online-Portale, Apps, ConnectedTV- sowie HbbTV-Anbieter.



"Mit der Wachau haben wir eine österreichische Destination gewonnen, die durch ihre landschaftliche Vielfalt und Schönheit völlig zurecht UNESCO-Weltkultur- und -naturerbe ist", erklärt Ferdinand Hager, CTO der feratel media technologies, mit Verweis auf die Besonderheit der Standorte in Niederösterreich. Die Panormavideos können unter anderem auf www.feratel.com (http://www.feratel.com/) gestreamt werden.



Pressekontakt:



feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020

Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1438,www.feratel.com, E-Mail:thomas.ennemoser@feratel.com



Original-Content von: feratel media technologies AG

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25031/4724246

