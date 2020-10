Berlin (ots) - Etwas mehr als 30 Tage vor der US-Wahl bricht die Nachricht von der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump in den aufgeheizten Wahlkampf. Inzwischen wird der 74-Jährige in einer Militärklinik behandelt.Wie geht es bei der wohl wichtigsten Wahl des Jahres nun weiter? Was bedeutet dies für den Wahlkampf und US-amerikanische Politik?BILD stellt "Die richtigen Fragen" am Sonntagabend, 4. Oktober 2020, um 21.45 Uhr an Außenminister Heiko Maas, Ex-US-Botschafter Richard Grenell, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen sowie ZEIT-Journalistin Tamara Wernli und diskutiert darüber, was Trumps Erkrankung für die USA bedeutet.Moderiert wird die Sendung von BILD Chefredakteur Julian Reichelt.Der BILD Talk "Die richtigen Fragen" ist jeden Sonntag um 21.45 Uhr live bei BILD.de sowie bei BILD auf Youtube und Facebook zu sehen sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.Pressekontakt:Christian SenftLeiter BILD-KommunikationAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4724285