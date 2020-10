Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die G20 führt den Kampf gegen diese globale Pandemie an und hat schnelle und beispiellose Maßnahmen ergriffen, um Leben, Lebensgrundlagen und die Schwächsten zu schützen. Die G20 hat über 21 Mrd. USD zur Unterstützung der Produktion, des Vertriebs und des Zugangs zu Diagnostik, Therapeutik und Impfstoffen aufgebracht, 11 Billionen USD investiert, um die Weltwirtschaft zu schützen, und eine Initiative zur Aussetzung der Schulden für die am wenigsten entwickelten Länder gestartet, die es den begünstigten Ländern ermöglichen soll, die in diesem Jahr fälligen Schuldenzahlungen in Höhe von 14 Mrd. USD zurückzustellen, damit diese Beträge stattdessen zur Finanzierung ihrer Gesundheitssysteme und Sozialprogramme zur Verfügung stehen.



Beim bevorstehenden G20-Gipfel wird es vor allem darum gehen, Leben zu schützen und das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Während der Pandemie aufgedeckte Schwachstellen sollen angesprochen und Grundlagen für eine bessere Zukunft geschaffen werden. Außerdem hat sich der Gipfel zum Ziel gesetzt, internationale Maßnahmen zu beschließen, damit alle Menschen von den Chancen des 21. Jahrhunderts profitieren können. Unser Planet muss geschützt und seine Menschen befähigt werden. Gleichzeitig muss Innovationspotential genutzt werden, um moderne Herausforderungen meistern zu können.



Weitere Informationen über die G20, einschließlich der Agenda des Vorsitzes und des vollständigen Veranstaltungsprogramms, finden Sie unter www.g20.org (https://g20.org/en/Pages/home.aspx).



