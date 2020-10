Der Rückgang der Produktion von Haselnüssen in der Türkei kommt vor allem durch negative Wetterbedingungen, die zuvor in dem Land verzeichnet wurden. Die Haselnussproduktion in der Türkei wird 2020 auf 550.000 Tonnen abnehmen, berichtet die analytische Plattform East-Fruit, die Daten von dem Auslandslandwirtschaftsdienst (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA)...

