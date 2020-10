Das in Melbourne ansässige, additive FertigungsunternehmenTitomic Limited hat mit der RMIT-Universität ("RMIT") eine Vereinbarung über kommerzielle Forschung und Entwicklung abgeschlossen, die im Auftrag von Lockheed Martin einem führenden Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen durchgeführt werden soll. Ziel der Studie ist die Untersuchung der Fähigkeit von Titomic Kinetic Fusion (TKF) zur Herstellung struktureller Satellitenteile aus einem Hochleistungsmetall. Durch die Beteiligung von Titomic an diesem gemeinsamen Forschungsprojekt sollen die verschiedenen Möglichkeiten traditioneller und additiver Herstellungsmethoden im Hinblick auf die Strahlungsabschirmung innerhalb von Satelliten evaluiert werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201004005046/de/

Titomic Kinetic Fusion will be used to additively manufacture satellite components. (Photo: Business Wire)