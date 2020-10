Der Chemieriese BASF will seinen ökologischen Fußabdruck in den kommenden Jahren deutlich verringern. Den Ankündigungen lässt der DAX-Konzern auch Taten folgen. So wird nun bei der Tochter Wintershall Dea die Ölproduktion "grün". Demnach wird die Bohr- und Förderinsel Mittelplate im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer seit Freitag ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt. Damit sei Mittelplate das erste Erdölfeld in Deutschland, in dem ausschließlich mit Ökostrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...