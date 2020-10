Wien, Berlin (ots) - "Jede Unternehmensidee braucht ihr zeitgemäßes Gefäß"Bis 2025 stehen in DACH zigtausende Betriebe vor der Übergabe. Es geht dabei um Millionen von Arbeitsplätzen. Wer führt ein Unternehmen weiter? Wie kauft bzw. verkauft man ein Unternehmen?Die Unternehmensnachfolge stellt einen komplexen Prozess mit einer Vielzahl an beteiligten Personen dar: ob Übergeber, Nachfolger, Erben, Mitgesellschafter oder weitere Stakeholder - bei der Nachfolge sind die Interessen aller Rollen zu beachten. Besonders in Familienbetrieben kommt der Kommunikation neben den rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Komponenten eine große Bedeutung zu.Die Autorin führt ihre Leser und Leserinnen durch die fünf Schritte, die im Rahmen der Unternehmensnachfolge zu gehen sind. Wer wird Nachfolger? Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Nachfolge? Was sind die größten Stolpersteine der Nachfolge in der Praxis? Wie können wir Konflikte besser verstehen und lösen? Das Buch bietet wertvolle Tipps, anschauliche Praxisbeispiele, Interviews sowie Checklisten und bildet so eine hilfreiche Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. ."Spannend, informativ und voller konstruktiver Lösungsansätze", sagt Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, über dieses Buch, für das er auch das Vorwort verfasste.ISBN 978-3-7519-3389-6EUR 19,90Format 17 x 22 cm134 SeitenPaperback18. September 2020 Die Autorin:Mag. Sandra Thaler ist erfahrene Wirtschaftsmediatorin, Juristin und Business Coach. Sie leitet seit 2004 erfolgreiche Nachfolge- und Mediationsprojekte in DACH. Ihre Keynotes für Banken, Unternehmen, Wirtschaftskammern und HR-Netzwerke erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit dem Schwerpunkt "Erfolgsfaktor Kommunikation" ist sie als Wirtschaftsmediatorin für namhafte Unternehmen in DACH tätig.Im Handel erhältlich sowie https://sandrathaler.com/erfolgreicheunternehmensnachfolge/Pressekontakt:Mag. Sandra Thaler Consulting,Phone: 0043(0)676 8141 9794,Mail: presse@sandrathaler.comwww.sandrathaler.comOriginal-Content von: Consulting Mag. Sandra Thaler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148807/4724623