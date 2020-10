DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump sieht sich nach seiner Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung - räumt aber ein, dass ihm die "wahre Probe" noch bevorsteht. Es gehe ihm nun "viel besser" als bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus, sagte Trump in einem am Wochenende auf Twitter veröffentlichten Video. Derweil bestätigte sein Stabschef Mark Meadows, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten anfangs Anlass zu ernster Sorge gab - anders als zunächst offiziell bekannt gegeben wurde. Als er am Freitag ins Walter Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington gebracht worden sei, "habe ich mich nicht so gut gefühlt", sagte Trump in dem Video. "Jetzt fühle ich mich viel besser." Er gehe davon aus, dass er "bald wieder zurück" sein werde und er freue sich darauf, den Präsidentschaftswahlkampf fortzusetzen, sagte der US-Präsident. Allerdings sagte der 74-Jährige auch, dass der weitere Verlauf seiner Infektion noch offen sei. Am Sonntag (Ortszeit) hat der US-Präsident das Militärkrankenhaus Walter Reed kurzzeitig verlassen, um sich seinen Anhängern vor der Klinik zu zeigen. Aus einem schwarzen Geländewagen heraus winkte er seinen Fans zu. Gesundheitsexperten kritisierten Trumps Auftritt scharf. Er wolle die "großartigen Patrioten" überraschen, "die wir draußen auf der Straße haben", sagte Trump in einem Video. Er habe "viel" über Covid-19 gelernt, sagte der Präsident weiter. Was er durchmache, sei "die wahre Schule" und eine "sehr interessante Sache".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 56,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.371,75 +0,48% Nasdaq-100-Indikation 11.348,50 +0,79% Nikkei-225 23.322,75 +1,27% Hang-Seng-Index 23.815,37 +1,52% Kospi 2.362,73 +1,50% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 5.941,60 +2,59%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Meldungen, wonach es Trump wieder besser gehe, geben den Indizes Auftrieb. Die steigende Zahl an Corona-Infektionen sorgt an den Märkten jedoch weiterhin für Verunsicherung. Auch ist derzeit unklar, welche Folgen sich aus der Erkrankung des US-Präsidenten für den Präsidentschaftswahlkampf ergeben. In Tokio bekommt der Nikkei Rückenwind vom zum Dollar wieder schwächeren Yen. Mit 105,53 Yen notiert der Dollar nun wieder deutlich höher gegenüber den 105,16 Yen vom Freitagmorgen. Der HSI wird vor allem von Technologiewerten gestützt. Gegen den Trend geht es für SMIC um 5,2 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die von den USA verhängten Exportkontrollen sich negativ auf die Geschäftsaktivitäten auswirken könnten. Zurück bleiben zum Teil auch Aktien von Casino-Betreibern: Galaxy Entertainment geben 0,7 Prozent nach, Sands China gewinnen hingegen 0,8 Prozent. Die Analysten von Jefferies verweisen darauf, dass die Besucherzahlen in der Goldenen Woche in Macau enttäuschend ausgefallen seien. In Südkorea stützen rückläufige Corona-Infektionszahlen. Die deutlichen Gewinne in Sydney begründen Teilnehmer mit Einzelhandelsdaten, die Grund für Optimismus liefern - mal vom Bundesstaat Victoria abgesehen, wo coronabedingt strenge Restriktionen gelten. Woolworths steigen um 1,9 Prozent, Harvey Norman um 2,9 Prozent und Metcash um 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel haben sich Regeneron am Freitagabend mit deutlichen Aufschlägen gezeigt. Der Aktienkurs stieg auf Nasdaq.com um 3,7 Prozent auf 585,50 US-Dollar, nachdem ein Arzt des Weißen Hauses mitgeteilt hatte, dass der positiv auf Covid-19 getestete US-Präsident Donald Trump, einen experimentellen antiviralen Medikamentencocktail des Arzneimittelherstellers erhalten habe. Der Cocktail ist ein experimentelles Medikament zur Behandlung von Menschen mit leichten bis mittelschweren Formen der Erkrankung. Die Aktien von DPW Holdings knickten um 9,7 Prozent ein auf 2,04 Dollar. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, ein Aktien-Emissionsprogramm aufzulegen mit einem Brutto-Gesamterlös von rund 9 Millionen Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.682,81 -0,48 -134,09 -3,00 S&P-500 3.348,44 -0,96 -32,36 3,64 Nasdaq-Comp. 11.075,02 -2,22 -251,49 23,43 Nasdaq-100 11.255,69 -2,83 -327,51 28,89 Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 898 Mio 847 Mio Gewinner 1.904 2.079 Verlierer 1.117 958 Unverändert 97 73

Leichter - Die Coronavirus-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat an der Wall Street zum Wochenausklang für Abgaben gesorgt. Allerdings konnten sich die Indizes von stärkeren Verlusten zur Eröffnung wieder erholen. Die Investoren befürchten, dass die für den 3. November angesetzte US-Präsidentschaftswahl verschoben werden muss und sich die Phase der politischen Unsicherheit damit verlängert. Auslöser für die Erholung waren Aussagen von Nancy Pelosi, Vorsitzende des Repräsentantenhauses, dass die Gespräche über ein neues US-Hilfspaket fortgeführt werden sollen - trotz der weiterhin unterschiedlichen Standpunkte zwischen Republikanern und Demokraten. Der US-Arbeitsmarktbericht für September fiel schwach aus. So entstanden außerhalb der Landwirtschaft 661.000 Stellen. Volkswirte hatten 800.000 prognostiziert. Allerdings sank die Arbeitslosenquote überraschend deutlich. Pool Corp profitierten nicht von der Aufnahme der Aktien in den S&P-500, wo sie am 7. Oktober den Platz von E*Trade einnehmen werden. E*Trade wird von Morgan Stanley übernommen. Pool Corp fielen um 1,7 Prozent. Damit ging Tesla erneut leer aus, nachdem die Aktie des Elektroautobauers bei der jüngsten Aktualisierung der S&P-500-Zusammensetzung im September für viele Marktteilnehmer überraschend bereits leer ausgegangen war. Tesla gaben um 7,4 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 -0,8 0,13 -108,1 5 Jahre 0,28 0,3 0,27 -164,7 7 Jahre 0,47 1,0 0,46 -177,6 10 Jahre 0,69 1,4 0,68 -175,5 30 Jahre 1,48 1,6 1,46 -159,2

Der "sichere Hafen" der US-Anleihen profitierte nur kurzzeitig von der erhöhten Unsicherheit. Im Verlauf gaben die Notierungen ihre Gewinne wieder vollständig ab - im Einklang mit der leichten Erholung an den Aktienmärkten. Dazu kamen die Aussagen von Nancy Pelosi, dass die Gespräche über ein neues US-Hilfspaket fortgeführt werden sollen. Die Zehnjahresrendite legte um 1,4 Basispunkte auf 0,69 Prozent zu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:36 % YTD EUR/USD 1,1735 +0,2% 1,1713 1,1723 +4,6% EUR/JPY 123,88 +0,2% 123,58 123,25 +1,6% EUR/GBP 0,9071 +0,0% 0,9067 0,9065 +7,2% GBP/USD 1,2936 +0,1% 1,2919 1,2929 -2,4% USD/JPY 105,58 +0,1% 105,49 105,16 -2,9% USD/KRW 1166,36 +0,3% 1166,36 1164,87 +1,0% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 -2,5% USD/CNH 6,7461 -0,1% 6,7551 6,7659 -3,2% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7182 +0,3% 0,7162 0,7154 +2,5% NZD/USD 0,6648 +0,1% 0,6639 0,6636 -1,2% Bitcoin BTC/USD 10.665,76 +0,2% 10.644,51 10.466,51 +47,9%

Der als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebte US-Dollar zeigte sich volatil, legte letztlich aber leicht zu. Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Der Euro fiel dagegen etwas zurück und war im Verlauf sogar unter die Marke von 1,17 Dollar gefallen. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1711 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,96 37,05 +2,5% 0,91 -33,2% Brent/ICE 40,10 39,27 +2,1% 0,83 -34,6%

Erneut heftige Verluste verzeichneten die Ölpreise und schlossen die zweite Woche in Folge mit einem Minus. Neben der negativen Tendenz der Börsen und der Dollar-Stärke belastete hier das Überangebot an Öl in Verbindung mit den weiter bestehenden Konjunktursorgen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 4,5 Prozent auf 36,98 Dollar. Brent verbilligte sich um 4,3 Prozent auf 39,19 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Montag legten die Preise mit den Meldungen um den besseren Gesundheitszustand des US-Präsidenten wieder zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.894,06 1.899,50 -0,3% -5,44 +24,8% Silber (Spot) 23,85 23,74 +0,5% +0,11 +33,6% Platin (Spot) 879,28 883,33 -0,5% -4,05 -8,9% Kupfer-Future 2,96 2,98 -0,4% -0,01 +4,9%

Beim Gold verhinderte der feste Dollar einen Preisanstieg. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 1.902 Dollar. Auf Wochensicht legte der Goldpreis allerdings um über 2 Prozent zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.