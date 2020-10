Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt verbessert sich, bleibt aber angespannt.Zürich - Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt verbessert sich, bleibt aber angespannt: Im dritten Quartal haben Firmen hierzulande gegenüber dem Vorquartal zwar mehr Stellen ausgeschrieben, im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Stelleninserate aber deutlich zurück. Gefragt bleiben weiterhin Angestellte in Gesundheitsberufen. Insgesamt nahmen die Stelleninserate im dritten Quartal in der...

