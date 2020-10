Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für Euro-Staatsanleihen war der Renditetrend nach unten gerichtet, so die Experten von Union Investment.Die Kurszuwächse hätten sowohl Bundesanleihen als auch die Papiere aus Südeuropa erfasst. Die deutsche Zinskurve habe sich leicht um bis zu zwei Basispunkte nach unten verschoben. Deutlicher sei der Renditerückgang an den Märkten Südeuropas gewesen. Vor allem in Italien sei die Zehnjahresrendite mit 0,78 Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Damit habe sich auch der Renditeaufschlag (Spread) gegenüber den deutschen Bundesanleihen entsprechend weiter eingeengt. Somit sei die Berichtswoche im Euroraum letztlich positiv verlaufen. In den USA sei die Zinskurve hingegen weitgehend unverändert geblieben, es sei zu nur marginalen Renditeveränderungen gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...