An den weltweiten Finanzmärkten ist zu Beginn der neue Handelswoche eine höhere Risikobereitschaft zu erkennen. Der Volatilitätsindex für den S&P 500 schoss am Freitag in die Höhe, nachdem der US-Präsident positiv auf das Coronavirus getestet wurde und es zu widersprüchlichen Botschaften über Trumps Gesundheitszustand kam. Trump bemühte sich, Stärke zu zeigen, während seine Ärzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...