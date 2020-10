Der heimische Markt präsentierte sich am Freitag nach einem volatilen Handelsverlauf mit anfänglichen deutlichen Verlusten gegen Ende stärker, der ATX konnte den Handel mit einem Plus von 0,5% beenden, was auf Wochensicht eine Verbesserung von 0,8% bedeutete. Auch in Wien war die Covid-Erkrankung des US-Präsidenten und die daraus resultierenden Unsicherheiten am Freitag das bestimmende Thema. Zulegen konnten die Bankenaktien, hier wurde eine neue Sektorenstudie von Goldman Sachs veröffentlicht, für die Bawag wurde das Kursziel von 40,0 Euro auf 41,0 Euro erhöht und die Einstufung als "Neutral" bestätigt, das brachte die Aktie um 2,9% nach oben. Für die Erste Group wurde das Kursziel ebenfalls leicht erhöht, und zwar von 27,0 ...

