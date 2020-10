Vom Emissionsvolumen am europäischen Primärmarkt in Höhe von EUR 26 Mrd. im Laufe der letzten Woche war das dritte Mal in Folge der Großteil auf Corporate Papiere (36 %) zurückzuführen. Gleichzeitig war dies auch die zweite Woche in Folge, in der ein Gesamtemissionsvolumen von unter EUR 30 Mrd. verzeichnet wurde und damit eine generelle Abkühlung der Primärmarkttätigkeit beobachtbar ist. Nichts desto trotz sind die Volumina seit Jahresanfang nach wie vor deutlich (+25 %) über dem Vorjahresvergleichswert. Am Freitag platzierte noch der mailändische Flughafenbetreiber SEA eine EUR 300 Mio. Anleihe (MS+394 BP, 5J, kein Rating). Aus dem High-Yield Segment begab Centurion Bidco SpA (Buyout von Ingegneria Informatica) eine EUR 605 Mio. Anleihe (Rendite: 6,125 %, ...

