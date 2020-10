Bayer-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment hat in den vergangenen zwei Wochen rund 20% an Wert verloren und ist am 02. Oktober 2020 auf ein neues 5-Jahres-Tief gefallen. Der wegweisende GD200 befindet sich aktuell bei 62,70 Euro (Abstand: 27,60%). Doch eine neue Analystenstudie könnte jetzt für positive Impulse sorgen. Denn:Die Schweizer Großbank UBS hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...