Der britische Finanzminister sprach in einem Interview mit der Zeitung The Sun am späten Sonntag über die starken wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Lockdowns und er warnte gleichzeitig vor weiteren Lockdowns. Wichtige Zitate "Eine schwierige Wirtschaftslage wirkt sich sowohl auf unsere Fähigkeit aus, öffentliche Dienste wie den NHS zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...